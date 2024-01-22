На прошлой неделе был арестован известный инвестбанкир и глава компании Concorde Capital Игорь Мазепа. По делу банкира проходят его брат и другие "доверенные лица", а также служащие областного управления Госгеокадастра, сообщила Нацполиция.

Мазепу подозревают в махинациях с землями водного фонда. В частности, по версии следствия, в результате махинаций были незаконно отчуждены территории Киевской ГЭС между селами Хотяновка и Лебедевка Вышгородского района, на которых компания Мазепы построила коттеджный городок Goodlife Park.

Обыски на прошлой неделе проходили в компании Concorde Capital и, по данным источника "Страны", у инвесторов Goodlife Park.

Под конец недели силовики наведались в еще один коттеджный городок, расположенный неподалеку от Goodlife Park, - "Балатон" в Новых Петровцах под Вышгородом. Там тоже были задержания, которые позволяют позволяют понять, кто еще попадает в круг подозреваемых по этому громкому делу.

Причем, не исключено, что он в ближайшее время еще больше расширится. Ведь земли водного фонда, на которых построили Goodlife Park, на самом деле уже довольно плотно застроены. И коттеджный бум у Киевского моря продолжается.

"Страна" разбиралась в подробностях этого дела.

Схема со студентами и коттеджный бум на дамбе

Мы уже сообщали подробности задержания Игоря Мазепы и первого судебного заседания по его делу.

19 января на сайте Нацполиции появилась информация, которая проливает свет на происходящее. Как сообщили в Нацполиции, Мазепу подозревают в создании организованной преступной группировки, в которую входили "больше двух десятков лиц, у каждого из которых была своя четко определенная роль".

По версии следствия (оно длится с ноября прошлого года, 8 человек уже получили подозрения), участники группы провернули махинацию с землей водного фонда и незаконно завладели территорией левобережной защитной дамбы каскада Киевских ГЭС и ГАЭС. В итоге больше 7 гектаров земли между селами Хотяновка и Лебедевка перешли из государственной собственности в частную. Сначала участки бесплатно выделили частным лицам, якобы для ведения садового хозяйства. Большинство из "садоводов" — студенты столичных учебных заведений, которым, как утверждает следствие, "сделали интересное предложение" люди Мазепы: попросили оформить на себя участки за определенную плату. И те "из-за сложного материального положения" согласились.

В дальнейшем "садовые участки" были по документам перепроданы застройщикам, и там стали возводить коттеджные городки. Причем, как отмечают в Нацполиции, чтобы ускорить оформление строительной документации, коттеджи выдавали за старые постройки, возведенные "хозяйственным способом" еще в 1991 году. То есть за дачный самострой, который нужно легализировать.

Отметим, что земли вдоль Киевского водохранилища сегодня плотно застроены. Кроме Goodlife Park, там находится гостиничный комплекс Shelest с более чем 40 коттеджами на 8 гектарах, к которому тоже имеет отношение Мазепа. Еще в комплекс входит 4 гектара прибрежной зоны, есть лес, ресторан, бассейн и SPA.

В проект предлагают вложиться инвесторам.

"Мы возводим 41 большой дом, которые состоят из 88 юнитов. Каждый юнит - это 75 квадратов со спальней, детской и ванной комнатами, гостиной-кухней, террасой и зоной-гриль. Вы покупаете и получаете в собственность земельный участок и юнит с ремонтом и мебелью. Как использовать недвижимость, решаете вы: как личную загородную дачу или же под краткосрочную аренду. Shelest берет на себя все обязательства, связанные с управлением и привлечением гостей. Доходность проекта - 9% годовых. Но сначала нужно вложить 200 тысяч долларов", - гласит реклама проекта.

Инвесторам обещают выплачивать от 640 тысяч гривен в первый год.

Интересно, что в деле Мазепы фигурирует только коттеджный городок Goodlife Park, а Shelest спокойно работает - по крайней мере, пока.

Соседствует с этими комплексами еще один коттеджный городок премиум-класса — Riviera Village, где цены на недвижимость стартуют с 13 млн гривен и доходят до 61 млн. Этот городок активно расширяется, помимо уже заселенной части возводятся новые очереди.

Но вернемся к этому проекту и его собственникам немного позже. Как и к еще одному коттеджному городку у Киевского моря Golden Fish, который может иметь непосредственное отношение к делу Мазепы.

Пошли по городкам

Что касается дела Мазепы, то, как сообщила Нацполиция, 18 января был задержан сам инвестбанкир: его взяли на приграничном пункте при попытке выехать из страны. Также задержали брата Мазепы и "еще двух сообщников". Их подозревают сразу по нескольким статьям УК, которые могут потянуть на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Впрочем, это было только начало. 19 января ГБР нагрянуло в еще один коттеджный городок - "Балатон". Он находится неподалеку от Goodlife Park, в селе Новые Петровцы под Вышгородом.

В отличие от Goodlife Park, в "Балатоне" нет прибрежной зоны, да и к землям водного фонда его территорию можно отнести весьма условно - вокруг одни болота.

Но правоохранителей заинтересовали не они. Силовики нагрянули с обыском к жителю коттеджного городка "Балатон" Максиму Прищепчуку. В тот же день на эвакуаторе увезли два его авто, попавшие под арест: Nissan Qashqai и новенькую Tesla.

Максим в свое время был доверенным лицом Виталия Ясана. Ранее тот возглавлял управление Госгеокадарстра в Житомирской области, где попал в скандал с выделением земельных участков для ветеранов АТО (те жаловались, что не могли получить положенные им по закону наделы по 2 гектара).

Также Ясан провернул ту же схему со студентами, в которой подозревают Мазепу: раздал 42 львовским студентам по 2 гектара земли в Володарск-Волынском районе на Житомирщине. В итоге под давлением активистов и атошников Ясана сняли с должности. После чего тот занялся бизнесом.

Согласно данным Charity Project, Ясан числится совладельцем обслуживающего кооператива "Балатон Вилидж", а также расположенного на территории коттеджного городка конно-спортивного клуба. Кроме того, он зарегистрирован как основатель обслуживающего кооператива "Садовое товарищество Голден Фиш". Golden Fish — это еще один коттеджный городок на дамбе Киевского водохранилища.

Согласно Charity Project, руководителем и подписантом "садового товарищества" является Максим Прищепчук, к которому и пришли с обысками правоохранители.

К слову, по адресу этого "садового товарищества" зарегистрировано больше сотни структур, в том числе религиозная община пророка Ильи, ОСМД совладельцев многоэтажки "Перспектива Лебедевка", учебное заведение "Клевер Кидс Ривьера Вилас", расположенное на территории одноименного коттеджного городка на той же дамбе, садовые кооперативы "Рублевка" и "Лебединое-2" и др.

Сам Ясан еще до войны выехал за границу. Что касается Прищепчука, то, как рассказал нам источник из его окружения, ранее он проходил по делу Ясана как свидетель.

"У него уже был обыск, тогда нашли 10 тысяч долларов, которые затем "потерялись". И его оставили в покое. Но, как видно, ненадолго", — говорит наш источник.

Как рассказал "Стране" один из местных бизнесменов, работающих в сфере недвижимости, уволившись из житомирского Госгеокадастра, Ясан "сохранил хорошие связи на самом высоком ровне - в центральном аппарате ведомства". И это якобы позволяло ему и дальше успешно решать вопросы с землей. А в качестве вознаграждения он просил у застройщиков долю в бизнесе.

Не исключено, что Ясан проходит и по делу о выделении земли под Goodlife Park.

"Передел собственности"

Как говорит нам эксперт по госуправлению и градостроительству Национальной академии государственного управления Виктор Глеба, на защитных землях Киевской дамбы строить капитальные жилые помещения действительно нельзя. Но в последние годы это правило массово нарушалось, и в итоге прибрежная зона уже порядочно застроена.

При этом он называет Мазепу "инструментом", а на самом деле интерес к дорогой недвижимости "у моря" в свое время проявляли представители власти и ее окружения.

То есть если начнут копать по земельным делам, круг "скандальных застройщиков дамбы" может расшириться.

Почему пока "взяли только Мазепу"? Глеба связывает это с попыткой одной из компаний, которую считают принадлежащей инвестбанкиру, строить новый объект на Оболони, на территории в пределах газопровода высокого давления, что якобы стало последней каплей.

"На дамбе экологи всех мастей и главы райгосадминистраций все проекты пропускали, а теперь вдруг опомнились, так как речь идет об объекте стратегического значения", — говорит Глеба.

Речь идет о земле рядом с заливом Собачье устье, судьба которой долго решалась в судах. Но в 2020 году Окружной админсуд Киева разрешил ООО "Дженерейшн" возведение жилищно-административного комплекса. Владельцами этой компании на тот момент были Илья Страх и ООО "Конкорд Консалтинг", конечным бенефициаром которой через кипрскую "Авалия Инвестмент Лимитед" являлся Игорь Мазепа.

Еще одна версия, почему взяли в оборот Мазепу, — попытка передела сфер влияния на рынке элитной недвижимости. Якобы долю в некоторых коттеджных городках хотят получить люди из окружения Зеленского. Как заявил источник "Станы", этой темой, в частности, интересуется Давид Арахамия.

"Ситуация с застройкой дамбы очень серьезная. Суд вполне может принять решение о сносе всех незаконных сооружений в природоохранной зоне. А владельцев коттеджей пошлют требовать компенсации у продавцов. Но для этого нужно политическое решение, и я сомневаюсь, что оно будет. Скорее всего, начнется шантаж владельцев коттеджных городков с просьбами поделиться бизнесом или откупиться", — подытожил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В тоже время, в политических кругах более популярна другая версия - о том, что уголовное дело против Мазепы это еще один "звоночек" другому бизнесмену - Томашу Фиале, владельцу инвесткомпании "Драгон Капитал" и медиамагнату (владеет изданиями "Украинская правда" и NV). Как мы уже писали, еще с декабря ходят слухи, что против Фиалы могут ввести санкции СНБО за то, что он является владельцем компании, которая, по данным СМИ, продолжает вести бизнес в Крыму (сам Фиала это отрицает).

Мазепа бизок к Фиале.

О подоплёке истории с возможным введением санкций против Фиалы мы подробно писали здесь.