В Печерском суде Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения главе компании Concorde Capital Игорю Мазепе.

Бзнесмена подозревают в незаконном завладении землями водного фонда на левом берегу Киевской дамбы в 2020-2021 годах.

В итоге более семи гектаров между селами Хотяновка и Лебедевка были "незаконно отчуждены из государственной собственности".

Игорь Мазепа в суде

Обвинение просит суд определить задержанному главе инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе залог в размере 700 млн грн.

Об этом сообщили работники Concorde Capital. "При инкриминируемом ущербе в 7 млн грн Игорю Мазепе установили залог 700 млн, а его брату - 500 млн", - рассказали в компании.

В Concorde Capital заявляют, что задержание Мазепы "связано с его публичной позицией по усилению давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса", уголовные дела против него называют "сфабрикованными".

Ранее полиция подтвердила информацию "Страны" о задержании главы инвесткомпании Concorde Capital.

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