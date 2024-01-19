Нацполиция подтвердила информацию "Страны" о задержании главы компании Concorde Capital Игоря Мазепы.

Нацполиция, не называя имен, сообщила, что основателя инвесткомпании "и еще трех подельников" задержали за махинации с землей стратегического значения вдоль Киевской дамбы.

По данным следствия, подозреваемые незаконно завладели землями водного фонда на левом берегу дамбы в 2020-2021 годах. Этим занимались основатель инвестиционной компании, его брат, застройщики, их доверенные лица, служащие областного управления госгеокадастра и "подконтрольные лица".

В итоге более семи гектаров земель между селами Хотяновка и Лебедевка были "незаконно отчуждены из государственной собственности".

"Далее их безвозмездно передали в частную собственность подконтрольным лицам вроде бы для ведения садоводства", - заявили в Нацполиции.

В дальнейшем захваченные земли перепродавали крупным застройщикам, а те строили вместо садов коттеджные городки.

Заявляется, что в состав группы входили более двух десятков человек. В ноябре прошлого года восемь человек получили подозрения по этому делу.

ГБР уточняет, что действия упомянутых лиц квалифицированы по трем статьям:

255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

233 (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества);

209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

Напомним, по информации источника "Страны", Мазепу задержали на пункте пропуска "Медика - Шегини" на границе с Польшей при попытке выехать из Украины. Вместе с ним также задержан его брат Юрий Мазепа и еще два человека.