Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому до 13 февраля в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Напомним, самого Дубинского в зале суда не было, он находится в больнице следственного изолятора. Недавно ему сделали операцию из-за воспаления аппендицита. Его прежняя мера пресечения заканчивается завтра. По закону избрать и продлить такую меру в виде содержания под стражей могут только в присутствии подозреваемого, если тот не находится в бегах. Адвокаты настаивали на переносе заседания, так как Дубинский плохо себя чувствует.

В итоге судья заявила, что из медицинского учреждения следственного изолятора, где сейчас находится Дубинский, прислали протокол, в котором говорится, что состояние нардепа позволяет ему принимать участие в судебном заседании, находясь в больнице, - и он выступил по видеосвязи. По его словам, когда он почувствовал недомогание по поводу аппендицита, сотрудники СИЗО еще два дня не оказывали ему медицинскую помощь.