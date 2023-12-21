В Киевском апелляционном суде состоялось заседание по обжалованию меры пресечения народному депутату Александру Дубинскому по делу об организации незаконного выезда за границу уклонистов. Суд оставил законодателя под стражей.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Дубинскому на время судебного заседания разрешили находится возле адвокатов, а не за решеткой.

Во время судебного заседания нардеп заявил, что его избиение в СИЗО является покушением на его жизнь по заказу генерального прокурора Украины Андрея Костина.

"Покушение на мою жизнь является указанием, чтобы я молчал", - считает Дубинский.

Во время выступления Дубинского прокурор начал его перебивать и потребовал от суда, чтобы тот ограничил выступление нардепа и дал ему возможность комментировать только обстоятельства дела по организации схемы выезда за границу уклонистов. Но судья отклонила требование прокурора.

Напомним, следствие утверждает, что Дубинский нелегально переправил в Молдову родного брата своей гражданской жены. Для организации схемы незаконного выезда за границу парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию "Медиаоборона", отмечают правоохранители. Через нее он вносил нужных людей в систему "Шлях" якобы как волонтеров.

Как мы писали, в самом начале декабря нардепа избили в Лукьяновском СИЗО.

Вскоре после этого суд продлил содержание под стражей Дубинского до 12 января без права внесения залога.