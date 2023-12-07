В четверг, 7 декабря, суд продлил содержание под стражей нардепа Александра Дубинского.

Мера пресечения предусматривает содержание в СИЗО без права залога до 12 января.

На суде Дубинский заявил, что ренгтен подтвердил у него перелом двух ребер в результате избиения в СИЗО.

Его адвокаты сообщили, что утром Шевченковский суд отказался вносить информацию о пытках и избиении нардепа в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что адвокаты Дубинского заявили, что на днях нардепа избили в Лукъяновском СИЗО. По словам Дубинского, избиение продолжалось два часа.

В изоляторе и полиции избиение вообще отрицают.

Напомним, что Александра Дубинского подозревают в госизмене. В СБУ заявляли, что депутат был агентом ФСБ. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России. Заявляется, что Дубинский распространял фейки про руководство Украины, в частности публикуя "пленки Деркача" о влиянии Киева на президентские выборы в США в 2019 году.

Сам депутат назвал дело против него сфабрикованным.



