Народный депутат Александр Дубинский заявил в суде, что ему в следственном изоляторе (СИЗО) сломали два ребра.

Об этом сообщает телеграм-канал парламентария.

Только сегодня, на пятый день после избиения нардепа, администарция СИЗО организовала для него рентген. Результаты обследования парламентарий представил на заседании Шевченковского суда. Также Дубинский показал гематому на боку.

Его адвокаты сообщили, что утром Шевченковский суд отказался вносить информацию о пытках и избиении нардепа в Единый реестр досудебных расследований.

"Состава преступления в избиении и пытках Дубинского в СИЗО судья Евгений Сидоров не увидел", - сказано в телеграм-канале депутата.

Напомним, адвокаты Дубинского заявили, что на днях нардепа избили в Лукъяновском СИЗО. По словам Дубинского, избиение продолжалось два часа.

Приехавшая в изолятор скорая отказалась предоставить адвокату Дубинского акт обследования нардепа. В изоляторе и полиции избиение вообще отрицают.

Также адвокаты Дубинского заявили, что после заявления о его избиении "благодаря вмешательству народного депутата начальник СИЗО принял решение о переводе Дубинского в одиночную камеру с видеонаблюдением".

В то же время источники "Страны" в правоохранительных органах опровергают заявления полиции Киева и руководства следственного изолятора о том, что информация об избиении парламентария не подтвердилась. Сообщается, что в оперативных документах сотрудников следственно-оперативной группы, которые прибыли на вызов в СИЗО, было написано, что в медицинской карте выезда скорой помощи врачи указали, что у Дубинского установлены ушибы мягких тканей лица и подозрение на закрытую травму грудной клетки.

Послу резонанса в СМИ Высший антикоррупционный суд Украины обязал неотложно провести судебно-медицинское обследование Дубинского с целью обнаружения и фиксации телесных повреждений.