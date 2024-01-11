В Печерском суде Киева после перерыва продолжили рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения нардепу Александру Дубинскому.

Судья заявила, что из медицинского учреждения следственного изолятора, где сейчас находится Дубинский, прислали протокол, в котором говорится, что состояние Дубинского позволяет ему принимать участие в судебном заседании, находясь в больнице.

Судя из протокола, Дубинский был госпитализировали 9 января, после чего ему сделали операцию.

После этого Дубинский выступил на судебном заседании, лежа на больничной койке. Говорит, когда почувствовал, что у него проблемы с аппендицитом, сотрудники СИЗО еще два дня не оказывали ему медицинскую помощь.

"Я считаю, что это продолжение пыток. Сначала меня избивали два дня, затем не хотели проводить обследование состояния моего здоровья, а сейчас я оказался в больнице из-за аппендицита, который мог обостриться после моего избиения", - заявил Дубинский.

Он утверждает, что за все время содержания его в СИЗО с ним ни разу не проводились следственные действия.

Напомним, Александр Дубинский находится под стражей с середины ноября 2023 года. Его обвиняют в работе на Кремль и госизмене.

Сам Дубинский выдвинутые обвинения в отношении него называет сфабрикованными.