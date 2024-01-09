Прокуратура передала в суд дело Дубинского по выезду за границу
Прокуратура передала в суд дело нардепа Александра Дубинского по выезду за границу.
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.
Имя подозреваемого в сообщении не называется, но фабула дела соответствует обвинению депутата Дубинского в служебном подлоге при выезде за границу.
Говорится, что депутат попросил министра здравоохранения выпустить его за границу для сопровождения отца на лечение, а сам выехал на следующий день после отца, вернулся значительно позже, а больше месяца просто отдыхал в Италии, Хорватии и Испании. В частности, в Испании он останавливался в двух отелях Барселоны и ее пригорода.
Напомним, Александр Дубинский находится под стражей с середины ноября 2023 года, но по другому делу. Его обвиняют в работе на Кремль и госизмене.
Сам Дубинский выдвинутые обвинения в отношении него называет сфабрикованными.
Ранее мы писали о том, что СБУ объявила нардепу Дубинскому подозрение в госизмене.
Также мы писали, что Печерский суд арестовал имущество нардепа Александра Дубинского, его матери и бывшей жены.