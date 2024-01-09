Прокуратура передала в суд дело нардепа Александра Дубинского по выезду за границу.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

Имя подозреваемого в сообщении не называется, но фабула дела соответствует обвинению депутата Дубинского в служебном подлоге при выезде за границу.

Говорится, что депутат попросил министра здравоохранения выпустить его за границу для сопровождения отца на лечение, а сам выехал на следующий день после отца, вернулся значительно позже, а больше месяца просто отдыхал в Италии, Хорватии и Испании. В частности, в Испании он останавливался в двух отелях Барселоны и ее пригорода.

Напомним, Александр Дубинский находится под стражей с середины ноября 2023 года, но по другому делу. Его обвиняют в работе на Кремль и госизмене.

Сам Дубинский выдвинутые обвинения в отношении него называет сфабрикованными.

Ранее мы писали о том, что СБУ объявила нардепу Дубинскому подозрение в госизмене.

Также мы писали, что Печерский суд арестовал имущество нардепа Александра Дубинского, его матери и бывшей жены.