Печерский суд оставил народного депутата Александра Дубинского под стражей без возможности обжалования.

Об этом сообщает "Суспильне".

Адвокаты просили выпустить его под домашний арест, потому что в СИЗО его уже один раз избили.

Защита заявляет, что осмотр засвидетельствовал о переломе двух ребер и ушибе грудной клетки у нардепа. Сам Дубинский считает, что избиение связано с его критикой власти.

Напомним, Дубинского подозревают в том, что он нелегально переправил в Молдову родного брата своей гражданской жены. Для организации схемы незаконного выезда за границу парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию "Медиаоборона", отмечают правоохранители. Через нее он вносил нужных людей в систему "Шлях" якобы как волонтеров.

Также нардепа подозревают в госизмене. По данным СБУ, он был агентом ФСБ, имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России. Заявляется, что Дубинский распространял фейки про руководство Украины, в частности публикуя "пленки Деркача" о влиянии Киева на президентские выборы в США в 2019 году.