Дубинского снова оставили под стражей без возможности обжалования
Печерский суд оставил народного депутата Александра Дубинского под стражей без возможности обжалования.
Об этом сообщает "Суспильне".
Адвокаты просили выпустить его под домашний арест, потому что в СИЗО его уже один раз избили.
Защита заявляет, что осмотр засвидетельствовал о переломе двух ребер и ушибе грудной клетки у нардепа. Сам Дубинский считает, что избиение связано с его критикой власти.
Напомним, Дубинского подозревают в том, что он нелегально переправил в Молдову родного брата своей гражданской жены. Для организации схемы незаконного выезда за границу парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию "Медиаоборона", отмечают правоохранители. Через нее он вносил нужных людей в систему "Шлях" якобы как волонтеров.
Также нардепа подозревают в госизмене. По данным СБУ, он был агентом ФСБ, имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России. Заявляется, что Дубинский распространял фейки про руководство Украины, в частности публикуя "пленки Деркача" о влиянии Киева на президентские выборы в США в 2019 году.