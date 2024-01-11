В четверг, 11 января, в Печерском суде Киева началось заседание по продлению меры пресечения народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в государственной измене.

Самого Дубинского в зале суда нет, он находится в больнице следственного изолятора. Недавно Дубинскому сделали операцию из-за воспаления аппендицита.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

Сейчас судья объявила перерыв на 30 минут, чтобы разобраться, может ли Дубинский присутствовать в зале суда.

Отметим, что его мера пресечения заканчивается завтра. Избрать и продлить меру применения в виде содержания под стражей могут только в присутствии Дубинского, если подозреваемый не в бегах.

Адвокаты настаивают на переносе заседания, так как Дубинский находится в послеоперационном состоянии. Возможно проведение заседания по видеоконференции.

Если сегодня и завтра провести заседание не удастся, послезавтра Дубинский может выйти из СИЗО.

Заседание суда проходит без личного присутствия Дубинского. Фото: "Страна"

Напомним, Александр Дубинский находится под стражей с середины ноября 2023 года. Его обвиняют в работе на Кремль и госизмене.

Сам Дубинский выдвинутые обвинения в отношении него называет сфабрикованными.

Между тем на днях прокуратура передала в суд дело Дубинского по поводу его выезда за границу.