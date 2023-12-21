Киевский апелляционный суд отказал бизнесмену Игорю Коломойскому в изменении меры пресечения. Но уменьшил ему сумму залога до 2,7 миллиардов гривен - то есть на 300 миллионов.

Об этом сообщают журналисты "Страны" из зала суда.

Таким образом Коломойский остается под стражей до 26 января с возможностью внесения уже нового, уменьшенного залога.

Напомним, защита бизнесмена подала ходатайство об обжаловании решения Шевченковского суда Киева от 28 ноября, которым Коломойскому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 января включительно с возможностью внесения залога в размере 3 млрд грн.

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил на суде, что если бы у него и были деньги на внесение 3 миллиардов гривен залога, он бы их не вносил. По его словам, это "похоже на похищение и требование выкупа".

Ранее сообщалось, что адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак заявил, что он и его клиент будут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они считают, что бизнесмена держат под стражей без какой-либо цели, нарушая права человека.