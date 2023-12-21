В Киевском апелляционном суде началось заседание по обжалованию меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

Об этом сообщают журналисты "Страны".

Защита бизнесмена подала ходатайство об обжаловании решения Шевченковского суда Киева от 28 ноября, которым Коломойскому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 января включительно с возможностью внесения залога в размере 3 млрд грн.

На суд прибыл также главный раввин Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий и другие сторонники Коломойского, которые хотят взять его на поруки.

Ранее сообщалось, что адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак заявил, что он и его клиент будут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они считают, что бизнесмена держат под стражей без какой-либо цели, нарушая права человека.

Напомним, что суд оставил Коломойского под стражей с альтернативой залога в размере 3,9 миллиарда гривен. Поддержать олигарха на заседание пришли ведущая "1+1" Наталья Мосейчук и журналист Игорь Цыганык. В начале процесса суд разрешил Коломойскому находиться рядом со своими адвокатами, а не за решеткой.