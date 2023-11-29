Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак заявил, что он и его клиент будут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Они считают, что бизнесмена держат под стражей без какой-либо цели, нарушая права человека.

Заявление Лысака приводят украинские СМИ.

"Мы с Игорем Валерьевичем Коломойским приняли решение обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая, что национальные суды продолжают содержание Игоря Валерьевича под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным ущемлением требований Конвенции по правам человека", - заявил адвокат.

По его словам, суды продолжают безосновательно держать олигарха без наличия каких-либо доказательств.

"Ему определен абсолютно неадекватный размер залога в сумме более 3 млрд грн, который является рекордным в истории Украины. Украинские суды последовательно закрывают глаза на состояние здоровья Коломойского", - добавил юрист.

Адвокат также считает, что суды не реагируют на явную необоснованность обвинений в адрес Коломойского по имитации внесения в кассу "Приватбанка" 5,8 млрд гривен в 2013 году, учитывая, что общий оборот наличных средств "Приватбанка" на конец 2013 года составлял 7,3 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что суд оставил Коломойского под стражей с альтернативой залога в размере 3,9 миллиарда гривен.

Между тем вчера ВАКС повторно отказался арестовывать имущество олигарха.