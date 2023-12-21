Бизнесмен Игорь Коломойский заявил на суде, что если бы у него и были деньги на внесение 3 миллиардов гривен залога, он бы их не вносил.

Об этом передает корреспондент "Страны".

"После того как "ПриватБанк" в 2017 году подал иск в Англии, все мои активы были заморожены, и я не могу ими распоряжаться. Но если бы у меня и были такие деньги, я бы не вносил залог, а то это похоже на похищение и требование выкупа", - заявил Коломойский.

По словам бизнесмена, следователи проводят по два допроса свидетелей в неделю.

"Мои защитники заявили 50 свидетелей, которых нужно допросить. Такими темпами их допросы будут длиться около 6 месяцев, а мне нужно будет все это время сидеть в СИЗО. Если мне изменят меру пресечения, я могу из Днепра переехать в Киев и ходить к следователям как на работу. Я очень заинтересован, чтобы это дело решили как можно быстрее", - заявил Коломойский.

Напомним, в Киевском апелляционном суде идет заседание по обжалованию меры пресечения Коломойскому.

В ноябре суд оставил олигарха под стражей с альтернативой залога в размере 3,9 миллиардов гривен.