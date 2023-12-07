Бизнесмен Игорь Коломойский подал в суд на Владимира Зеленского с требованием признать противоправным и отменить указ президента о лишении олигарха гражданства Украины. Дело слушается в Верховном суде.

Об этом говорится в определении за 1 декабря Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

Ранее о гражданстве Коломойского поступала неоднозначная информация. Шевченковский районный суд Киева в одном постановлении называл его гражданином Украины, а в другом уже гражданином Израиля.

Сам олигарх в октябре говорил суду, что уведомления от миграционной службы о лишении гражданства он не получал.

29 ноября Коломойский подал иск в Верховный суд о противоправности указа президента, датированного 18 июля 2022 года. Однако судьи требуют у него объяснить, почему он обратился только через полтора года после указа. Олигарх в ответ заявляет, что узнал о лишении его гражданства только в сентябре 2023 года - из документа об изменении ему меры пресечения.

Коллегия судей посчитала такой аргумент недостаточным, поскольку указ президента освещался в СМИ, а потому срок обращения Коломойского в суд был объективно пропущен.

Верховный суд постановил исковое заявление Коломойского пока оставить без движения. Бизнесмену дали 10 дней, чтобы озвучить более весомую причину обращения.

В октябре мы сообщали, что в постановлении Шевченковского райсуда Киева об избрании меры пресечения Коломойскому сказано, что он является гражданином Украины.

Сам же олигарх говорил "Стране", что его судят как иностранца.