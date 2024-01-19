Печерский районный суд Киева определил главе инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Отмечается, что прокуратура просила назначить главе Concorde Capital залог в размере 700 миллионов гривен.

Напомним, Игоря Мазепу подозревают в завладении землями водного фонда на левом берегу дамбы в 2020-2021 годах. По версии следствия, более семи гектаров земель между селами Хотяновка и Лебедевка были незаконно отчуждены из государственной собственности.

Сам Мазепа своей вины не признает. В Concorde Capital заявляют, что задержание Мазепы "связано с его публичной позицией по усилению давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса", уголовные дела против него называют "сфабрикованными".

Также Игорь Мазепа во время перерыва в заседании суда заявил, что это уголовное дело длится уже 10 лет. Кроме того, бизнесмен сообщил, что не пытался сбежать из Украины, а ехал на форум в Давос.