Задержанный по подозрению в земельных махинациях бизнесмен Игорь Мазепа заявил, что это уголовное дело длится уже 10 лет.

Об этом он сказал в перерыве заседания суда, на котором ему избирают меру пресечения.

"В 1969 году, когда проектировалась дамба Киевской ГЭС, была согласована техническая документация, про которую, со слов прокурора и следователя, все забыли. С 1991 года, когда Украина получила независимость, ни одна государственная структура не интересовалась тем, почему эти земли находятся в пользовании водных ресурсов Украины.

Также есть десятки решений судов третьих инстанций, которые признали эти земли такими, что на них можно заниматься садоводством.

Получается так, что все государственные органы, которые конфликтовали с проектной документацией 1969 года, не заметили этого, а я, когда покупал эту землю на вторичном рынке, должен был это знать", - заявил Мазепа.

Бизнесмен также заявил, что не пытался сбежать из Украины, а ехал на форум в Давос.

"Несколько месяцев назад я узнал, что собственники земельных участков, которые находятся по соседству с моими участками, были задержаны и сейчас находятся в СИЗО. Я понимал, что это может коснуться и меня. Все это время я пользовался своим мобильным телефоном, своей банковской картой, автомобилем, который зарегистрирован на меня. Если бы я хотел спрятаться, я бы наверное не пользовался всеми вещами, которые принадлежали лично мне и по которым меня можно отследить",- говорит Мазепа.

Он подтвердил, что прокуроры требуют взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 700 миллионов гривен.

В суде был объявлен перерыв, поскольку защита подала ходатайство об отводе судьи.

Напомним, в суде началось заседание по избранию меры пресечения инвестору Игорю Мазепе.

Ранее полиция подтвердила информацию "Страны" о задержании главы инвесткомпании Concorde Capital.