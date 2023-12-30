Владелец "Хортицы" Евгений Черняк более развернуто прокомментировал подозрение СБУ в свой адрес (бизнесмена обвинили в уплате налогов для российского бюджета).

Он заявил, что его компании с 2014 года в России не работают.

"В РФ с 2014 года действуют санкции против Глобал Спиритс, иметь там какие-либо активы компания не могла. Лицензия отозвана 24 февраля", - заявил он.

По его словам, в документах дела идет речь не об уплате налогов в РФ, а о неких предприятиях из Средней Азии, Сакартвелло и Азербайджана.

"Я не был и не являюсь сейчас собственником или должностным лицом этих предприятий, никогда не арендовал их, никто из менеджмента компании не является должностным лицом или выгодополучателем компаний и заводов указанных в деле", - заявил бизнесмен.

"Непонятно так же, как указанные в деле предприятия могли платить налоги в РФ, если они находятся не в РФ, а в указанных странах, они же не могли платить налог в бюджет другой страны", - добавил Черняк.

По его словам, "возникла ситуация, которая, очень надеюсь, является ошибкой, а не попыткой давления на бизнес с целью рейдерской атаки на лидера рынка".

Напомним, ранее против Черняка возбудили уголовное дело в РФ, его обвиняют "в финансировании ВСУ". Как утверждал Следственный комитет РФ, сотрудники компании Черняка "перевели на нужды ВСУ более 500 млн рублей".