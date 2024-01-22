В сети появилось видео пожара в доме арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

Дом в селе Картовецкое Черниговской области сгорел до основания минувшей ночью.

Сообщается, что он был оборудован системами наблюдения, сейчас причины пожара устанавливаются.

Полиция заявляет, что по предварительным выводам ГСЧС, вероятной причиной пожара стал дефект конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Напомним, что глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан 18 января. Его подозревают в незаконном завладении землями водного фонда в Киевской области в 2020-2021 годах. По данным следствия, этим занимались основатель инвестиционной компании, его брат, застройщики, их доверенные лица, служащие областного управления госгеокадастра и "подконтрольные лица". В итоге более семи гектаров земель между селами Хотяновка и Лебедевка были "незаконно отчуждены из государственной собственности".

Сам Мазепа заявил, что это уголовное дело длится уже 10 лет.

На прошлой неделе суд отправил его под арест с возможностью залога в 349 миллионов гривен.