В Черниговской области ночью сгорел загородный дом бизнесмена Игоря Мазепы, взятого под стражу по обвинению в махинациях с землями Киевской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

ГСЧС получила сообщение о пожаре в селе Картовецкое в 03:22. Дом сгорел.

Вероятной причиной пожара называют нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Напомним, что глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан 18 января.

Его подозревают в незаконном завладении землями водного фонда в Киевской области в 2020-2021 годах. По данным следствия, этим занимались основатель инвестиционной компании, его брат, застройщики, их доверенные лица, служащие областного управления госгеокадастра и "подконтрольные лица". В итоге более семи гектаров земель между селами Хотяновка и Лебедевка были "незаконно отчуждены из государственной собственности".

Сам Мазепа заявил, что это уголовное дело длится уже 10 лет.

На прошлой неделе суд отправил под арест главу инвесткомпании Concorde Capital с возможностью залога в 349 миллионов гривен.