Суд в Киеве отправил под стражу брата главы инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы - Юрия.

Об этом сообщает "Суспильне".

Ему назначили залог в 44 миллиона гривен вместо полумиллиарда, которые запрашивала прокуратура.

Юрий Мазепа, как и его брат, подозревается по делу об отчуждении земель у Киевской дамбы. Кроме них есть еще двое подозреваемых.

Напомним, Игоря Мазепу подозревают в завладении землями водного фонда на левом берегу дамбы в 2020-2021 годах. По версии следствия, более семи гектаров земель между селами Хотяновка и Лебедевка были незаконно отчуждены из государственной собственности.

Сам Мазепа своей вины не признает. В Concorde Capital заявляют, что задержание Мазепы "связано с его публичной позицией по усилению давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса", уголовные дела против него называют "сфабрикованными".

Задержанный бизнесмен Игорь Мазепа прокомментировал объявленное ему подозрение. Заявил, что это уголовное дело длится уже 10 лет.

Вчера суд отправил под арест главу инвесткомпании Concorde Capital с возможностью залога в 349 миллионов гривен (прокуратура просила 700 миллионов гривен).