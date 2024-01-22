Тарас Пошиванюк, адвокат арестованного бизнесмена Игоря Мазепы, в комментарии "Стране" рассказал, что его подзащитный не будет вносить залог в размере 349 млн. грн.

"Это довольно значительная сума, и мы надеемся на объективное решение апелляции", - говорит адвокат Мазепы.

Он добавил, что сторона защиты подала апелляцию на решение суда.

"Если не ошибаюсь, заседание апелляции будет завтра", - сказал адвокат.

Также Пошиванюк рассказал, что стороне защиты неизвестно, было ли арестовано имущество Мазепы.

"Нам неизвестно, было ли арестовано его имущество, потому что мы не были участниками этих судебных процессов. Если это сделали, то без стороны защиты и без владельцев имущества. О том, что необходимо будет арестовать имущество, в частности, шла речь в пятницу, когда избирали меру пресечения, в ходатайстве стороны обвинения", - говорит адвокат.

Кроме этого, он ответил на вопрос, было ли подано заявление в полицию по поводу сгоревшего дома Мазепы.

"Сейчас занимаемся этим вопросом. Буквально час-полчаса назад вышел от Мазепы, где получил рекомендации и указание, как действовать дальше. Что он мне говорил? Это тайна общения адвоката с клиентом. По поводу сгоревшего дома официальную позицию дали в "Concordе Capital". Почему он так быстро сгорел, я так понимаю, это был дом в украинском стиле. Почему загорелась, какие основания - пока неизвестно", - рассказал Тарас Пошиванюк.

Адвокат сообщил, что Мазепа настроен оптимистично.

"В хорошем расположении духа, если это возможно в таких условиях. Пытаемся обеспечить всем необходим: едой, теплой одеждой, довольно холодно там (в СИЗО - Ред.)", - заявил адвокат.

Напомним, на прошлой неделе суд отправил его под арест с возможностью залога в 349 миллионов гривен.