Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога бизнесмену Игорю Мазепе в 16 раз - с 349 миллионов 700 тысяч гривен до 21 миллиона гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

При этом суд оставил Мазепу в СИЗО. Но вероятность выйти под залог у Мазепы теперь заметно увеличилась.

Его адвокат Тарас Пошиванюк сказал "Стране", что бизнесмен, скорее всего, внесёт залог.

"Вероятнее всего, залог будет оплачен", - сообщил Пошиванюк.

Напомним, Игоря Мазепу недавно задержали по подозрению в завладении землями водного фонда на левом берегу дамбы Киевской ГЭС в 2020-2021 годах. По версии следствия, более семи гектаров земель между селами Хотяновка и Лебедевка были незаконно отчуждены из государственной собственности.

Сам Мазепа своей вины не признает. В его компании Concorde Capital заявляют, что задержание бизнесмена "связано с его публичной позицией по усилению давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса", уголовные дела против него называют "сфабрикованными".

Бизнесмен прокомментировал объявленное ему подозрение, заявив, что уголовное дело против него длится уже 10 лет.

Вчера ночью в Черниговской области сгорел загородный дом Мазепы.

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