После года работы главным медиком в военно-врачебной комиссии (ВВК) Тернопольского областного ТЦК Олег Фарион в один день купил квартиру, дом и пять земельных участков на несколько гектаров.

Эта информация указана в его декларации, на что обратили внимание в сети.

До того как попасть в ВВК мужчина работал врачом-психиатром в Кременецкой опорной больнице. В декларации за 2022 год у семьи Фарион недвижимости вообще не указано.

Позже медик стал председателем ВВК при Кременецком ТЦК и СП, а затем и начальником медицинской службы Тернопольского областного ТЦК и СП. И в декларации за 2023 год уже указано, что его супруга в один день оформила покупку сразу нескольких объектов недвижимости.

Сумма сделок не упоминается, но судя по ценам на жилье и участки, она наверняка выше доходов и сбережений, внесенных в декларацию.

Напомним, после громкого коррупционного скандала в Хмельницком на Волыни проверят все заключения ВВК, дающие право на отсрочку от мобилизации.

Ранее в Хмельницкой области заместителю председателя ВВК районного ТЦК и врачу подстанции экстренной медицинской помощи сообщили о подозрении в оформлении медицинских справок с фиктивными диагнозами для мужчин призывного возраста. У врачей изъяли восемь миллионов гривен, полученные за фальшивые справки об инвалидности.