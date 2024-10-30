Киевский районный суд Одессы оштрафовал местного сотрудника ТЦК на 80 тысяч гривен за то, что тот требовал с мужчины 4000 долларов за не невручение повестки.

Вердикт был вынесен 22 октября и опубликован в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, 29 мая военком подошел к гражданину для проверки военно-учетных документов и потребовал уплатить 4000 долларов за то, что он не станет "принимать меры мобилизационного характера", в частности, не вручать повестку.

6 июня военком договорился по телефону с гражданином о встрече в парке, чтобы получить часть суммы - тысячу долларов. 11 июня состоялась передача взятки. После этого сотрудника ТЦК задержали правоохранители.

Суд оштрафовал его и лишил права занимать должности в органах военного управления в течение двух лет.

Ранее мы рассказывали, что в Черкасской области на получении взятки задержан сотрудник отделения водителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который обещал за деньги устроить мужчину на работу с бронью.

Также мы сообщали, что в Киеве на взятке задержали помощника начальника Подольского ТЦК. Он продал отсрочку от мобилизации за $4500.