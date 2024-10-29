Почти 7 тысяч приговоров коррупционерам было вынесено с начала полномасштабной войны в Украине. Только фигуранты 1,5% дел в итоге получили наказание в виде лишения свободы.

Об этом сообщает "Опендатабот" со ссылкой на данные Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Всего с 2022 года вынесли 6877 приговоров, что существенно меньше, чем до войны, поскольку в начале вторжения подача деклараций была добровольной, соответственно, и не контролировалась НАПК.

В этом году больше всего приговоров вынесено нарушителям во Львовской области - 172 или 9,8% от общего количества. Чуть меньше злоумышленников осуждено в Винницкой области - 151 или 8,6%. Тройку лидеров закрыла Одесская область с показателем 115 дел или 6,5%.

Почти все осужденные чиновники отделались штрафами, 27 человек отправились за решетку.

Напомним, в Украине впервые получил выплату обличитель коррупции. Деньги выплатили военнослужащему, который в 2020-2021 годах занимал должность директора департамента внутреннего аудита Министерства обороны и "прошел сложный путь, чтобы разоблачить коррупцию и довести дело до завершения".

Также мы писали, что согласно опросу, главной проблемой в стране кроме войны украинцы считают коррупцию.