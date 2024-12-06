Начальник Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове генерал-лейтенант Павел Ткачук будет вскоре уволен после жалоб курсантов.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Иван Гаврилюк в Верховной Раде.

"Что касается Ткачука - решение по нему уже принято. Он в самое короткое время будет уволен", - сказал Гаврилюк.

Курсанты рассказывали о травле, унижении и буллинга, отсутствии лекарств в медпункте, плохом питании, необходимости скидываться на бумагу, моющие средства и т.п., проблемы с увольнениями.

Также ГБР расследует неоднократные избиения на территории академии.

Проверку в учебном заведении обещали провести еще в марте после обвинений следственной комиссии парламента.

Напомним, согласно расследованию "Слидство.инфо", Ткачук оформил бесплатно на себя несколько квартир, а живёт теперь в роскошном поместье подо Львовом.

Сам генерал-лейтенант отказался комментировать информацию о своих квартирах, заявив, что она является конфиденциальной.