Министерство обороны до лета переведет медкомиссию из ТЦК в обычные больницы. Об этом заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook.

"Человеку достаточно будет только визита в гражданское медучреждение. Сделать это можно будет по месту нахождения. А дальше никакой беготни по государственным учреждениями - за человеком будут бегать данные. Весь обмен цифровыми документами будет длиться несколько минут", - написала она.

По ее словам, первый этап будет реализован в течение трех месяцев, после чего появится электронное направление на ВЛК в Резерв+. Также выводы медкомиссии будут доступны в электронном виде.

Второй этап, который позволит проходить медицинское освидетельствование для ВЛК в любой больнице, будет реализован до 1 июня 2025 года.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писали, что около 45% мужчин, ранее имевших статус "ограниченно годных к военной службе", после повторного осмотра получили статус "годен". Остальных 55% признают "негодными".

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