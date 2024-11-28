Во Львове десятками закрываются рестораны. Это происходит из-за оттока переселенцев и действий сотрудников ТЦК и СП.

Об этом сообщает Forbes.

Как пишет журнал, в течение 2022-2023 годов в городе закрылось 50 заведений. Об этом изданию сказала директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова.

Во второй половине 2024-го готовятся закрыться еще полсотни заведений, 60% из которых работали до вторжения РФ, рассказали в холдинге ресторанов !Fest.

Рестораторы жалуются, что у них сильно падает заработок, поэтому они вынуждены анонсировать или скорое закрытие, или массовое увольнение сотрудников.

"В 2024-м исчезли около 70% постоянных посетителей. До апреля 2024-го работали в ноль. Дальше поняли, что это конец", - рассказала бывшая владелица уже закрытого заведения около площади Рынок.

Причина краха бизнеса заключается в том, что в 2024 году из Львова стали уезжать переселенцы, которых в июне 2023 года было 150 тысяч. Вторым фактором стало ужесточение мобилизации в мае 2024 года, когда люди стали реже приезжать в город и выходить из домов.

Недавно мы рассказывали, что в Харькове мужчины массово не выходят на работу из-за облав ТЦК. Автовладельцы не могут попасть на СТО, так как там некому их обслужить.

В октябре мы рассказывали о случае жесткой мобилизации во Львове человека, который ей не подлежит.