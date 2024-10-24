За последние четыре года в Украине закрыли 2114 школ, а первоклассников стало меньше более чем на 122 тысяч.

Об этом сообщает портал Education.

Если в 2020-21 годах в стране работало 14 815 школ, то в 2023-24 годах - уже 12 701.

По информации портала, интенсивнее всего закрываются школы в сельской местности, но в городах тенденция также неутешительная: за четыре года там закрыли около 5% школ.

Напомним, в этом году накануне начала учебы из Украины выехали 300 тысяч школьников.

Ранее министр образования приводил данные, по которым около 400 тысяч детей уехали за границу Украины, но продолжают находиться в национальной системе образования. Однако этот показатель постепенно снижается.

Также сообщалось, что из-за войны уровень знаний украинских подростков отстает минимум на два года от необходимых показателей. Это показали результаты проведения PISA-2022 - теста в рамках международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.

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