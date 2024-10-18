Из-за войны уровень знаний украинских подростков отстает минимум на два года от необходимых показателей. Это показали результаты проведения PISA-2022 - теста в рамках международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.

Такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделала заместитель министра образования Надежда Кузьмичева.

Из-за переездов и пропусков занятий многие школьники лишились возможности получить не только знания по предметам, но и практические навыки, в частности, навыки социализации, а также будущие профессиональные возможности.

Чиновница отметила, что это "чрезвычайно серьезные" следы воздействия войны, чреватые негативными последствиями для жизни страны.

"Образовательные потери не просто отражаются на индивидуальном развитии ребенка – они в перспективе могут сдерживать экономический и социальный прогресс целой страны. Всемирный банк прогнозирует, что из-за образовательных потерь эти ученики будут суммарно терять миллиарды долларов доходов за свою жизнь. Это реальная угроза нашему человеческому капиталу и развитию всей страны", - заявила Кузьмичева.

Она также рассказала, что в Минобразования разрабатывают стратегию возвращения детей к очному обучению, чтобы компенсировать эти потери.

Ранее министр образования приводил данные, по которым около 400 тысяч детей уехали за границу Украины, но продолжают находиться в национальной системе образования. Однако этот показатель постепенно снижается.

Также исследование показало, что украинские школьники стали меньше использовать государственный язык.