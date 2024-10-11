Многие ученики 10-11 классов, особенно парни, уезжают за границу. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой, выступая в Верховной Раде.

"Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами", - сказал Лисовой.

Министр считает, что заставить детей остаться в воюющей Украине может качественное образование.

Он говорит, что западные вузы, в которые поступают украинцы, не лучше отечественных, и вообще западное образование во многом "мифологизировано".

Напомним, что парни с 17 лет должны вставать на воинский учет. Кабмин предлагает их ещё и штрафовать, если они этого не делают. А с 18 лет парни уже не могут уехать за границу.

Поэтому многие родители стараются отправить своих сыновей за границу до того момента как им исполнилось 18 или даже 17 лет.

Ранее Верховная Рада запретила мобилизацию мужчин 18-25 лет. Однако демобилизация этим документом не прописана.

Война в Украине идет уже 961-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2024 года в обновляемом онлайне.