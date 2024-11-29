Около 45% мужчин, ранее имевших статус "ограниченно годных к военной службе", после повторного осмотра получили статус "годен". Остальных 55% признают "негодными".

Об этом сообщил СМИ источник в Генштабе ВСУ.

Напомним, статус "ограниченно годен" был отменён, а всех, кто таковой имел, обязали пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.

На днях военный адвокат Дарья Голодняк заявила, что по приказу Минобороны с военного учёта не снимают и полностью непригодных к службе.

По её словам, раньше категория "непригоден со снятием с военного учёта" позволяла удалять из реестра военнообязанных с серьёзными диагнозами. Теперь же такой статус упразднен. Тяжело больных называют просто "непригодными к службе", причём не исключая их из реестра.

Также упомянутый приказ установил, что общий срок проведения медицинских осмотров не должен превышать 4 дня. Если есть потребность в дополнительных исследованиях для уточнения состояния здоровья, время на соответствующее освидетельствование может быть продлено не более чем на 14 дней.

Как мы также сообщали, согласно директиве Командования Сухопутных Войск, запретили мобилизовывать ограниченно пригодных 18-25 лет.