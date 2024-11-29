Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что будет с бронированием от мобилизации после 1 декабря.

Поста об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам министра, раньше существовала опция бронирования через приложение "Дия" и офлайн. С 1 декабря останется только возможность онлайн-бронирования.

Предприятия, которые во время аудита подтвердили статус критически важных для экономики, должны обновить его до 28 февраля.

Как отметил Федоров, новых работников смогут бронировать сразу, отрабатывать какой-то срок на предприятии для получения брони не нужно. Но зарплата у работника должна быть более 20 тысяч гривен.

Министр напомнил, что по новым правилам для бронирования сотрудников предприятие должно отвечать трем критериям:

1. Средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен.

2. Отсутствие налоговых долгов.

3. Соответствие одному из предложенных критериев, который выбирает само предприятие:

резидентство в "Дие",

1,5+ млн евро уплаченных налогов за год,

32+ млн евро поступлений,

важность для национальной экономики или нужд территориальной общины.



Более подробно о том, что изменится в бронировании с 1 декабря для людей, мы писали отдельно.

На днях для работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры Сумской области отменили бронирование от мобилизации.