В Минцифры рассказали о новых правилах бронирования от мобилизации с 1 декабря
Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что будет с бронированием от мобилизации после 1 декабря.
Поста об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
По словам министра, раньше существовала опция бронирования через приложение "Дия" и офлайн. С 1 декабря останется только возможность онлайн-бронирования.
Предприятия, которые во время аудита подтвердили статус критически важных для экономики, должны обновить его до 28 февраля.
Как отметил Федоров, новых работников смогут бронировать сразу, отрабатывать какой-то срок на предприятии для получения брони не нужно. Но зарплата у работника должна быть более 20 тысяч гривен.
Министр напомнил, что по новым правилам для бронирования сотрудников предприятие должно отвечать трем критериям:
1. Средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен.
2. Отсутствие налоговых долгов.
3. Соответствие одному из предложенных критериев, который выбирает само предприятие:
- резидентство в "Дие",
- 1,5+ млн евро уплаченных налогов за год,
- 32+ млн евро поступлений,
- важность для национальной экономики или нужд территориальной общины.
Более подробно о том, что изменится в бронировании с 1 декабря для людей, мы писали отдельно.
На днях для работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры Сумской области отменили бронирование от мобилизации.