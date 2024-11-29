На энергетическом госпредприятии мужчинам оформляли липовое бронирование за взятки от 200 до 2 тыс. долларов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, ведущий инженер предприятия изготовлял липовые выписки из приказов Минэкономики о бронировании, куда вносил недостоверные сведения о трудоустройстве граждан на госпредприятия критической инфраструктуры и получении ими отсрочек.

Также он подделывал документы о статусе критичности предприятий.

В общей сложности он выписал такие "отсрочки" на 454 граждан, с которых брал от 200 до 2 тыс. долларов.

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Также в Верховной Раде рассказывали, что в Украине начали продавать бланки незаполненных мобилизационных повесток с проставленными печатями. Подобный подлог документов помогает уклоняющимся от службы избежать получения настоящей повестки. Цена незаполненной повестки с печатями стартует от тысячи гривен.