На Волыни начальник ТЦК за три тысячи долларов делал документы о непригодности к воинской службе
На Волыни за три тысячи долларов можно было получить непригодность к военной службе.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным правоохранителей, начальник одного из районных ТЦК за 3000 долларов делал военно-учетные документы о прохождении ВВК и загружал данные о непригодности в реестр "Оберег".
Для сбора денег с "клиентов" начальник ТЦК привлек своего соседа в качестве посредника.
Оба задержаны. По результатам обысков следователи изъяли 60 тысяч долларов и 170 тысяч гривен, а также боеприпасы.
Напомним, недавно сообщалось, что в Киеве на взятке задержали помощника начальника Подольского ТЦК. Он "продал" отсрочку всего за $4500.
А перед этим ГБР объявило о подозрении экс-главе Ровенского областного ТЦК в содействии уклонистам.
Также в Верховной Раде рассказывали, что в Украине начали продавать бланки незаполненных мобилизационных повесток с проставленными печатями. Подобный подлог документов помогает уклоняющимся от службы избежать получения настоящей повестки. Цена незаполненной повестки с печатями стартует от тысячи гривен.