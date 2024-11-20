На Волыни за три тысячи долларов можно было получить непригодность к военной службе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, начальник одного из районных ТЦК за 3000 долларов делал военно-учетные документы о прохождении ВВК и загружал данные о непригодности в реестр "Оберег".

Для сбора денег с "клиентов" начальник ТЦК привлек своего соседа в качестве посредника.

Оба задержаны. По результатам обысков следователи изъяли 60 тысяч долларов и 170 тысяч гривен, а также боеприпасы.

Напомним, недавно сообщалось, что в Киеве на взятке задержали помощника начальника Подольского ТЦК. Он "продал" отсрочку всего за $4500.

А перед этим ГБР объявило о подозрении экс-главе Ровенского областного ТЦК в содействии уклонистам.

Также в Верховной Раде рассказывали, что в Украине начали продавать бланки незаполненных мобилизационных повесток с проставленными печатями. Подобный подлог документов помогает уклоняющимся от службы избежать получения настоящей повестки. Цена незаполненной повестки с печатями стартует от тысячи гривен.