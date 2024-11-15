В Украине начали продавать бланки незаполненных мобилизационных повесток с проставленными печатями.

Об этом рассказала депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход.

По словам нардепа, подобный подлог документов помогает уклоняющимся от службы избежать получения настоящей повестки. Цена незаполненной повестки с печатями стартует от тысячи гривен.

Ранее против главы Центра противодействия коррупции были открыты дела за уклонение от службы и подделку документов.

Виталий Шабунин подозревается в нарушениях, связанных с одним и тем же инцидентом.

Война в Украине идёт уже 994-й день. Последние новости с ключевыми событиями 15 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб заявил, что россиян в Купянске уже нет. Армия РФ продвинулась в районе Дальнего и от Максимовки. На времевском участке неприятель предпринимает регулярные штурмовые действия подготовленными группами.

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