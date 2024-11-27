В Украине даже полностью непригодных к службе граждан больше не снимают с военного учета. Соответствующий приказ в октябре выпустило Министерство обороны.

Такое заявление сделала в своем видеообращении военный адвокат Дарья Голодняк.

По ее словам, раньше категория "непригоден со снятием с военного учета" позволяла удалять из реестра военнообязанных с серьезными диагнозами. Теперь же такой статус упразднен. Тяжело больных называют просто "непригодными к службе", причем не исключая их из реестра.

Также упомянутый приказ установил, что общий срок проведения медицинских осмотров не должен превышать 4 дня. Если есть потребность в дополнительных исследованиях для уточнения состояния здоровья, срок может быть продлен не более чем на 14 дней.

Ранее глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проблемам военных Анна Скороход сообщила, что врачам военно-врачебных комиссий спустили указание признавать всех военнобязанных годными.

Практически одновременно с ней другой нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Федиенко рассказал, что из-за нового приказа Минобороны призывать в армию стали глухих, людей с ВИЧ, открытой формой туберкулеза и другими тяжелыми болезнями.