Врачам военно-врачебных комиссий (ВВК) спустили указание признавать всех военнобязанных годными.

Об этом во время пресс-конференции заявила народный депутат и глава временной следственной комиссии Верховной Рады по проблемам военных Анна Скороход.

"Нам неоднократно сами врачи говорили - и они негласно нам помогали, - что у них есть указание, что все пригодны. А непригодные - это отдельная каста. Такого не должно быть", - заявила Скороход.

Ранее сегодня другой нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко написал, что из-за нового приказа Минобороны призывать в армию стали глухих, людей с ВИЧ, открытой формой туберкулеза и другими тяжелыми болезнями.

"Недавно мобилизовали не слышащего человека и человека, о котором в заключении ВВК написано "умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга, и т.д.", - рассказал депутат.

По его словам, даже в ТЦК сказали, что этот приказ № 402 - "полная глупость".

Напомним, временная комиссия Рады по итогам своего расследования призвала расформировать ТЦК, а военкомов отправить на фронт.