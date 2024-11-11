В сети появилось видео огромной очереди в один из ТЦК Одессы за обновлением отсрочек от мобилизации.

Соответствующий ролик опубликовали местные телеграм-каналы.

Как пишут паблики со ссылкой на очевидцев, очередь движется крайне медленно – человек, записавшийся в 5:40, не смог попасть на прием. При этом на обновление данных дают всего семь дней. Также пишут, что неофициальное решение вопроса стоит 700 долларов.

Между тем заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что 100 тысяч украинцев возобновили или получили отсрочки от мобилизации через "Резерв+".

По ее словам, большая часть отсрочек, которая была оформлена, – возобновление старых.

Как мы сообщали, 9 ноября закончился срок отсрочек у большинства тех, кто их имеет. Власть анонсировала возможность обновления отсрочки в приложении "Резерв+" для отдельных категорий, но и там это многим не удается сделать.

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