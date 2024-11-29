Американская компания Sinclair & Wilde заявила, что не получила 14,5 миллиона долларов по контракту с Министерством обороны Украины, хотя поставила ведомству военную форму. По словам представителей компании, оплату задержали из-за отказа дать взятку.

Об этом сказано в открытом письме фирмы в Нацполицию.

В письме утверждается, что всего у Sinclair & Wilde было пять контрактов на поставку Минобороны формы и текстиля. Субподрядчиком при этом выступала турецкая компания. Несмотря на получение всех товаров по контрактам, Минобороны отказалось выплачивать деньги.

Sinclair & Wilde обратилась в посольство США и украинские правоохранительные органы, но вместо расследования Нацполиция обвинила компанию в завышении цен, а данные о свидетелях утекли к бывшим чиновникам Минобороны.

"Sinclair & Wilde категорически отрицает ложные и безосновательные заявления, сделанные в недавно обнародованном видео Национальной полицией Украины. Очевидно, что обнародование этой истории является попыткой Национальной полиции скрыть собственную внутреннюю коррупцию и коррумпированность Министерства обороны Украины в его длительных попытках отказаться от оплаты после того, как она неоднократно отказывалась платить взятки, которые от нее требовали", - говорится в открытом письме.

Sinclair & Wilde опровергла обвинения Нацполиции в завышении цен на поставленную продукцию: "Правоохранительные органы и представители оборонного ведомства осмотрели униформу и обнаружили, что цены Sinclair & Wilde ниже справедливой рыночной стоимости, особенно если учесть расходы, связанные с доставкой и логистикой".

Также в нем сообщается, что этот инцидент привел к прекращению сотрудничества властей США с Нацполицией Украины.

На днях разразился скандал с поставками по линии Минобороны для ВСУ сотен тысяч бракованных 82-мм мин.

В связи с этим Марьяна Безуглая заявила о растущем "риске коллапса государственности", в том числе из-за масштабной коррупции в Минобороны.