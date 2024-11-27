ВСУ получили бракованные мины не только 120-мм, но и калибра 82-мм того же производителя. Речь идет о сотнях тысяч снарядов, которые в итоге пришлось забрать с фронта.

Об этом сообщает в Фейсбуке корреспондент ТСН Юлия Кириенко-Меринова и публикует страницу подтверждающего этот факт распоряжения.

"Это распоряжение об изъятии мин с фронта. Да, не 120-миллимитровками едиными. Та же проблема с минами калибра 82 мм! Такой же брак. Тот же производитель (то есть "Укрборонпром" - Ред.). Это сотни тысяч снарядов, без которых окажется фронт. Минометы – основное оружие батальонов. Минометчики и дронщики первыми работают, когда вражеская пехота идет на штурм наших позиций. Так что же, значит, мы снова погружаемся в снарядный голод?" - написала корреспондент.

Она добавила, что ВСУ испытывали дефицит мин и после публикаций в СМИ эту проблему попытались решить, начал производить боеприпасы.

"Но как? Вбахали украинские денег в то, что теперь непригодно к использованию. И теперь пытаются обвинить ВСУ в неправильном хранении", - возмутилась журналист.

По ее словам, военпредставители Минобороны не проконтролировали производство и поставили подписи, "когда некачественные мины ехали на фронт".

Напомним, Министерство обороны расследует поставку в ВСУ бракованных 120-мм мин.

Ранее журналисты выяснили, что Минобороны закупило куртки для ВСУ по втрое завышенной цене.