Бывшему народному депутату и советнику экс-замминистра обороны сообщили о подозрении в мошенничестве на закупках военной формы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По версии следствия, в 2022 году они способствовали заключению соглашения о поставках более миллиона комплектов одежды для украинских военных по завышенным ценам, украв на этом более 10 млн долл.

Схему организовал иностранец, форму заказывал в Турции. Общая сумма контракта составила 25,6 млн долл.

"Полученные более 10 млн долларов на разнице от стоимости закупки планировали разделить между всеми участниками преступной схемы, в том числе и чиновниками оборонного ведомства", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в Минобороны закупили куртки для ВСУ по втрое завышенной цене.

Также Министерство обороны расследует поставку в ВСУ бракованных 120-мм мин.

Накануне военные с разных участков фронта рассказали журналистам, что им передали боеприпасы производства "Укроборонпрома", которые не разрываются после выстрела, застревают в стволе миномета или падают просто рядом с ним.