Командиры украинской армии требуют от бойцов сдавать деньги в "общую кассу", угрожая в противном случае отправить "на передок".

Такое заявление сделала депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью Лане Шевчук.

"Требуют деньги с военных. У меня в день по 2-3 обращения за то, что внутри взводов, рот, бригад, требуют деньги. Просто сдай в общую кассу. И суммы, если раньше это были суммы до 5 тысяч гривен, то сейчас это от 25 тысяч. А если не сдашь, то срочно на передок, на самую тяжёлую позицию. Не факт, что ты оттуда вернёшься", – рассказывает нардеп.

По словам Скороход, ни один законопроект по защите военных, который предлагался следственной комиссией Рады, так и не был принят.

Ранее ГБР открыло уголовное дело после заявлений жены военного о поборах в ВСУ. По словам женщины, военачальники установили размер взяток на все военные "услуги", включая спасение с поля боя.

Война в Украине идет 1018-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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