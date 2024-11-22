Глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам нарушения законодательства в Минобороны и ВСУ Анна Скороход заявила, что военные постоянно жалуются на вымогательство денег и коррупцию в армии.

Об этом она рассказала в интервью "Телеграф".

"За отпуск, за то, чтобы не идти на передовую, чтобы пойти на ВЛК, чтобы отпустили на несколько дней отдохнуть. Есть история, когда собирали деньги с ребят, для того чтобы выровнять у командования уровень заработных плат. То есть они [командование] не на передовой, не получают "сотку" (100 тысяч гривен доплаты "боевых" - Ред.) и они собирали с ребят деньги для выравнивания своих заработных плат. И это при том, что то, что делают в тылу и на передовой, это совершенно разные вещи", - говорит Скороход.

По ее данным, суммы за отсрочку или списание зависят от региона.

"Суммы совершенно разные: от 10 тысяч долларов и выше. В зависимости от "услуги", - говорит депутат.

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