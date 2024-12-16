Скандал с избиением и издевательствами над украинскими солдатами в 211-й бригаде ВСУ, когда у бойцов командиры вымогали деньги за различные нарушения дисциплины и, в случае отказа платить, били, получил большой резонанс. Уже идут проверки, инициированные министром обороны Рустемом Умеровым и Генштабом ВСУ.

Однако, как говорят опрошенные "Страной" военные, поборы со стороны командиров - распространенное явление в ВСУ.

"Почти во всех подразделениях есть система штрафов за "косяки" по службе. За сон на посту, за потерянное имущество, за пьянку или наркоту. Деньги идут в карман командиру. Дороже всего стоит пьянка или употребление наркотиков – до половины зарплаты", - рассказал сержант Константин.

Как говорят военные, есть и другие виды поборов.

"Командиры подразделений вымогают и воруют деньги подчиненных через так называемые "общие кассы". Во всех подразделениях со всех бойцов каждый месяц собирают на "общак". Считается, что это неофициальная касса подразделения, якобы на эти деньги покупается то, чем не снабжают от Минобороны – микроволновки в блиндажи, материалы для утепления помещений, топливо для генераторов и так далее. Держит "общак" командир подразделения. Такие кассы существуют в подразделениях всех уровней. В тыловых частях ежемесячный взнос от тысячи до полутора тысяч, чем ближе к фронту, тем выше зарплаты, соответственно, выше взносы в "общак". Однако отчетностей никаких нет, командир волен потратить кассу как ему вздумается, для проформы часто покупается какая-то мелочь, но большая часть собранных сумм как правило, идет в карман командиру. Если солдат высказывает недовольство, на него тут же находится управа. В боевых частях это отправка на передовую, потом командир может "забыть" заменить неугодного солдата с позиций. В тыловых частях "недовольных" лишают по надуманным предлогам "увала" - увольнительных, "забывают" об отпуске. Также могут даже оштрафовать за придуманные нарушения службы. А совсем неугодным могут даже подбросить в рюкзак наркоту или спиртное, затем вызвав ВСП. Далее взносы распределяются по пирамиде вверх – командиры взводов обязаны сдавать долю командирам рот, те в свою очередь сдают комбатам, и так далее до комбригов", - рассказал капитан ВСУ Виктор.

Третья масштабная схема хищений касается отступных за увольнения, отпуска, неотправку на передовую.

"За каждую увольнительную, отпуск нужно платить – от 500 гривен за "увал", до 3–5 тысяч за отпуск. Иначе о них командир "забудет". Во многих боевых частях другая проблема: если человек не хочет ехать по БР (боевому распоряжению) на передовую, он может откупиться, в разных частях это стоит от 10 до 20 тысяч гривен", - рассказывает сержант ВСУ Дмитрий.

Ранее глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам нарушения законодательства в Минобороны и ВСУ Анна Скороход заявила, что военные постоянно жалуются на вымогательство денег и коррупцию в армии.

О коррупции в ВСУ и как она приводит к нехватке личного состава на фронте мы подробно рассказывали в отдельном материале.