В 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ выбивали деньги с военных, которые употребляли алкоголь и совершали другие нарушения, а не желавших платить избивали.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на результат расследования.

Один из солдат рассказал, что его избили и привязали к деревянному кресту. Издание опубликовало фото издевательств над этим мужчиной.

В подразделении существовала система поборов. Сумма взятки за то, чтобы офицер не стал фиксировать нарушения, составляла 5-20 тысяч гривен. В то время как официальный штраф за употребление алкоголя или наркотиков на службе во время военного положения составляет 17-34 тысяч гривен. При неуплате взятки военным угрожали переводом "на мясо" - в пехоту.

Чаще всего подчиненных избивал командир одного из взводов в первом батальоне Владислав Пастух - сын начальника штаба и крестник командира бригады Олега Побережнюка. Именно он позирует на фото, на котором "провинившийся" военный привязан к кресту.

Также журналисты обнаружили среди командования бригады множество других родственников Побережнюка.

Сообщается, что после резонанса внутри бригады Пастуха-младшего перевели на службу в другую часть, а его отец выплатил средства пострадавшим военным, написавшим рапорты. Однако расследование издевательств над солдатами правоохранители так и не начали.

Как написало издание, единственное юридическое последствие этой истории - привлечение Пастуха-старшего к административной ответственности за то, что он не оштрафовал своих подчиненных за употребление алкоголя. Военный за это отделался судебным штрафом в 34 тысячи гривен.

После публикации в СМИ галвком ВСУ Александр Сырский отстранил командира 211-й бригады, о чем сообщил Генштаб, отмечая, что отдельные факты уже были предметом проверки и открыто уголовное производство.

В бригаду будет направлена комиссия для проведения нового расследования.

Ранее нардеп рассказала, что командиры украинской армии требуют от бойцов сдавать деньги в "общую кассу", угрожая в противном случае отправить на передок.

А год назад ГБР открыло уголовное дело после заявлений жены военного о поборах в ВСУ.