В суд передано дело двух работников Самборского военкомата (Львовская область), которые избивали и незаконно удерживали четырех мужчин в здании ТЦК.

Об этом сообщает ГБР.

Напомним, что видео избиений в ТЦК попало в сеть в сентябре 2023.

Избивал людей водитель ТЦК под "наблюдением" замглавы одного из отделов.

Позже у главы Самборского ТЦК, где избивали и пытали мужчин, нашли недвижимость и активы не по средствам.

Также мы писали о том, что избивавших мужчин сотрудников военкомата Старого Самбора отпустили под домашний арест.

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