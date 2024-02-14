События в селе Космач Ивано-Франковской области, где жители избили местную женщину с 6-летним ребенком, которую они посчитали "наводчицей ТЦК", получили большой резонанс. О ней много писали в СМИ. Представители власти общались после этого с селянами, но те продолжили гнуть свою линию против мобилизации. А военные призывали чуть ли не к "зачистке" села, чтоб другим неповадно было.

Между тем, возмущение против мобилизации набирает обороты не только в этом селе.

В чем причина этого и подробности инцидента выяснила "Страна".

"Вытаскивали меня через окно, вырывали волосы"

Скандал в Космаче начался с того, что машину жительницы соседнего села Брустуры Иванны Ванджурак остановили около сотни человек, в руках которых, по ее словам, были дубинки. Они напали на ее автомобиль, считая, что это "авто из ТЦК", у Ванджурак вырывали волосы, досталось и ребенку. Сама она говорит, что ехала на Новую почту и к ТЦК не имеет отношения.

"Я смотрю, как все эти люди просто идут на мою машину, я успела запереть дверь и открыла окно, и несколько человек начали меня спрашивать: "Кто ты такая, какого х*я приехала в село, мы тебя не знаем, ты наводчица военкома". Что я приехала к ним в село сдавать их и сдавать их мужчин, и это было уже с криками с угрозами и матами в мою сторону сказано. И тут начался ад - они начали трясти мою машину, хотели перевернуть, начали вытаскивать меня через окно, вырывать мне волосы и вырвали ключи из машины, они хотели всеми способами вытащить меня из машины, я начала кричать, что в машине ребенок, надеясь на хоть какую-то человечность. Но одна женщина запихнула биту в окно и ударила в голову ребенка, в то время как другая меня держала за волосы и я ничего просто не могла сделать. Потом откуда-то взялись две мои знакомые и односельчанки, которым я очень благодарна, я их впустила в машину, одна взяла ребенка на руки и начала прикрывать собой, другая помогала мне вырваться из их рук. И это все длилось примерно 15-20 мин. И потом они как-то открыли с моей стороны дверь и хотели меня вытащить, я даже вообразить не могу, что бы тогда было. Но в один момент один человек закричал, что все сюда, это не та машина, которая нам нужна была, мы попутали. И сзади приехала другая машина и они переключились на ту машину, и я не знаю как, но выбралась из того ада", - рассказала Ванджурак.

Ванджурак опубликовала в соцсетях фото дочери, которую, по ее словам, избили жители Космата. Фото: соцсети Ванджурак

"Женщина сама спровоцировала людей, ребенка никто не трогал"

Сельский голова Дмитрий Мохначук заявил, что кто-то кинул в местную группу сообщение, что едут шесть машин из ТЦК, чтобы забирать людей на войну, но это было фейком.

Селяне уверяют, что их спровоцировали.

"Какой-то неизвестный накануне в чате общины села на "Вайбере" забросил информацию о работе "агентов ТЦК", что поедут шесть машин и что повестки раздавать будут женщины (позже это сообщение исчезло). Поэтому жители села на следующий день создали блокпост. Ванджурак проезжала мимо блокпоста, где ее остановили люди, чтобы расспросить, кто она такая и с какой целью приехала в Космач. Она начала все снимать на видео, ее попросили удалить запись и отпустили. Она же резко двинулась с места, чуть не сбила одну из женщин и въехала в лужу, облив всех грязью. Именно поэтому люди возмутились и остановили ее по дороге назад. Людям показалось подозрительным, что она все снимала на видео, многие были возмущены, что она чуть не переехала людей. Завязалась перепалка и стычка. И, кстати, никакой машины сзади после нее не ехало. А ребенка никто не трогал, травма носа, которую она показывает на фото, говорят, девочка получила во время недавней аварии, в которую она попала с мамой на дороге", - рассказала свою версию событий жительница Космача Галина.

"Мы бандеровское село, но воевать без объявления войны мы не хотим"

"Та женщина сама спровоцировала эту ситуацию - дала по газам так, что все были в грязи, моей односельчанке наехала на ногу. Видимо, Ванджурак хочет стать известной и много чего придумала. Ей спокойно дали уехать и разошлись. В Космаче живут патриоты, это бандеровское село. Но и воевать без объявленной войны мы не хотим, в то время как власть наживается на войне, Залужного вон сняли", - сказал "Стране" местный житель Олег.

На встрече с представителями ТЦК, уже после инцидента, местные высказывались в похожем духе - возмущались "неконституционными указами", а также тем, что в Украине не объявлена война, и они "не знают, от кого защищать страну".

"А с кем вы воюем?" - спросил один из местных военкома.

Позже селяне написали заявление в полицию об "унижении чести и достоинства" из-за опубликованного в соцсетях видео инцидента.



В Космаче, где проживает около 6 тысяч человек, с начала войны мобилизовали, как сказали нам в областном ТЦК, уже около 50 человек. А во всей Франковской области - примерно 2% населения.

«Люди боятся, что когда примут новый закон о мобилизации, заберут больше мужчин. А идет весна, полевые работы. Кто будет на поле пахать, огороды сажать, скот выпасать? Ведь земля нас кормит», - объяснила причину возмущения селян местная жительница Оксана.

"Зачистить как вражескую территорию"

В то же время в соцсетях и среди военных многие возмущены действия жителей Космача и тем, что они не хотят идти воевать. Экс-командир роты "Айдара" Евгений Дикий заявил, что Космач всем селом должен "поехать в СИЗО", обвинил их в госизмене и пригрозил, что их могут "зачистить так, как вражескую территорию".

"Космач, похоже, только привык зарабатывать деньги с туристов на патриотизме. Думаю, теперь люди двадцать раз подумают, стоит ли ехать к тем, кто за два года войны не знает, с кем воюет. И где психованные бабы ломают детям носы. Удобно сидеть за спиной других областей. Может стоит, чтобы и вам ракета прилетела, чтобы войну в стране увидели и на детей не бросались", - написала в "Фейсбук" Елена Шевчук.

"Почему наши хлопцы погибают на Донбассе?"

Тем временем на Галичине распространяются настроения против мобилизации. Жители соседних сел защищают земляков.

"Кому-то выгодно выставить Западную Украину в плохом свете. А насчет мобилизации - у нас в селе тоже не хотят воевать в то время, как верхушка ворует миллиарды и посылает простой народ на мясорубку. Пусть их сыны идут на передовую", - рассуждает в беседе с нами житель Яремче Николай.

"Если будут насильно вручать повестки тем, кто никогда оружия в руках не держал, поедем снова на Майдан. К Зеленскому и так много вопросов после того, как он убрал Залужного", - говорит житель Косова Владимир.

Источники "Страны" в руководстве Ивано-Франковской области считает ситуацию с протестами против мобилизации потенциально взрывоопасной.

"Есть мнение, что это сознательная информационно-подрывная работа россиян, которые через местные группы в соцсетях вбрасывают темы против мобилизации. В частности, тезис о том, что пока не объявлена война, то мобилизация незаконна. И вполне возможно, что Москва действительно ведет такую работу. Однако нужно понимать, что это все это падает на подготовленную почву. Во-первых, действительно на фронте большие потери. И погибших все больше и больше. На похороны в селе, как правило, собираются все жители. Все знают друг друга. И для людей там каждая смерть - это как личное горе. А разговоры во время похорон, скажем так, разные звучат. Во-вторых, масла в огонь подлил закон об ужесточение мобилизации, скандал вокруг которого длится уже почти два месяца. Людей он очень напугал, ходят многочисленные слухи вокруг него, что скоро вообще всех мужиков поголовно в армию заберут. И это провоцирует дополнительное возмущение. В-третьих, почему-то распространено мнение, что на Западной Украине, в отличие от прифронтовых юго-восточных регионов, большинство населения выступает за войну до победного конца, чтоб аж до Москвы идти. Недавно об этом говорил, например, Виталий Ким, глава Николаевской ОВА. Возможно, социологи это и фиксируют, но по личному опыту могу сказать, что на западной Украине присутствует и совсем другая тема. То там то здесь можно услышать разговоры - "а зачем нам воевать за тот Донбасс, почему наши хлопцы там гибнут, а там одни саперы живут". Параллельно с этим также распространено мнение, что на западной Украине призывают больше людей, чем в восточных регионах. Насколько я знаю, это не так. Но подобные слухи ходят и они также настраивают людей против мобилизации", - говорит источник.